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  4. Silahı bir anda ateş aldı! Polis meslektaşını başından vurdu

Silahı bir anda ateş aldı! Polis meslektaşını başından vurdu

06.09.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir polis memuru, iddiaya göre silahını doldur boşalt yaptığı sırada meslektaşını vurdu. Polis minibüsünde meydana gelen olayda silahla başından vurulan polis memuru ağır yaralandı. Olayla ilgili ise inceleme başlatıldığı bildirildi.

Silahı bir anda ateş aldı! Polis meslektaşını başından vurdu

İstanbul Fatih'te çevik kuvvet polisi S.Ö. görevi bittiği sırada minibüste silahını doldur boşalt yaparken meslektaşı K.B.'yi vurdu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Çevik kuvvet polisleri, görevleri bittikten sonra yemek yemeye gitti.

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BAŞINDAN AĞIR YARALANDI

Daha sonra ise polis minibüsüne döndüler. Bu sırada polis memuru S.Ö., doldur boşalt yaptığı sırada silahı ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, polis memuru K.B.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

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Ağır yaralanan polis memuru K.B., ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)

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polis silah
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