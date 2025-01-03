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  4. Silahı görünce erkekler kaçtı, o kadın ise saldırganın önüne atladı! Güngören’deki pazarcı kavgası böyle görüntülendi

Silahı görünce erkekler kaçtı, o kadın ise saldırganın önüne atladı! Güngören’deki pazarcı kavgası böyle görüntülendi

03.01.2025 12:23
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İstanbul Güngören’de iki pazarcının tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Pazarcının elindeki silahla bağırması ve bir kadının hayatını tehlikeye atarak saldırganı durdurmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da yaşanan silahlı bir kavganın görüntüleri gündem yarattı. Güngören’de iki pazarcının tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Pazarcının elindeki silahla bağırması ve bir kadının hayatını tehlikeye atarak saldırganı durdurmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Güngören Haznedar'da Perşembe pazarında dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aynı pazarda tezgah açan iki esnaf arasında tartışma yaşandı. Bir hafta sonra Perşembe günü ik esnaf arasında yine tartışma çıktı. İki pazarcıyı esnaf arkadaşları ayırdı. Taraflardan birisi olay yerine silahla gelince karşı taraf pazar yerinden uzaklaştı.

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Silahlı kişi tartıştığı pazarcıyı olay yerinde bulamayınca çevrede bir süre bağırdı. Elinde silah olan pazarcıyı bir kadın hayatını tehlikeye atarak durdurmaya çalıştı. Bu sırada eli silahlı saldırgan kadına 'Uzak dur' diyerek bağırdı. Pazarcının elindeki silahla bağırması, bir kadının hayatını tehikeye atarak silahlı saldırganı ikna etmeye çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
Güngören Pazar kavga silah
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