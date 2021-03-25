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Silahı karnına dayayıp tetiğe bastı! Kız arkadaşının evinin kapısının önünde kendini vurdu

25.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da Bahadır M. (30), barışma isteğini geri çeviren kız arkadaşı Elif Pınar Ö.’nün kapısının önünde, tabancayla intihara kalkıştı. Kendisini karnından vuran Bahadır M. (30), hastanede tedaviye alındı.

Silahı karnına dayayıp tetiğe bastı! Kız arkadaşının evinin kapısının önünde kendini vurdu

Olay, saat 08.00 sıralarında Bolu Sümer Mahallesi Saroz Sokak'ta meydana geldi. Bahadır M., bir süre önce kendisinden ayrılan kız arkadaşı Elif Pınar Ö.'ye barışma teklifinde bulunmak için evine gitti. Genç kız, Bahadır M.'nin teklifini geri çevirip, kapıyı açmadı.

SİLAHI KARNINA DAYAYIP TETİĞE BASTI

Bunun üzerine Bahadır M., yanında getirdiği tabancayı karnına dayayarak tetiğe bastı. Silah sesini duyan Elif Pınar Ö. durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Bahadır M.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Bahadır M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Elif Pınar Ö., polise verdiği ifadesinde, "Ben görmedim. Çünkü kapıyı hiç açmadım. Evde yalnızdım. Şu anda babam geldi ama olay sırasında evde tektim" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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(DHA)

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İntihar Bolu
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