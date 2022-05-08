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Silahını eltisinin ağzına sokup ateşledi! "Ben ondan daha güzelim diye oldu"

08.05.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Eltiler arasındaki kıskançlık tartışmasında kan aktı. 25 yaşındaki Sevtap G. belindeki tabancayı çıkartıp 39 yaşındaki eltisinin ağzına sokup, ateşledi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, Sevtap G. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hayati tehlikeyi atlatan talihsiz elti, ifadesinde "Bunların hepsi ben ondan daha güzelim diye oldu" dedi.

Silahını eltisinin ağzına sokup ateşledi! "Ben ondan daha güzelim diye oldu"

İstanbul'daki eltiler arasındaki kavgada kan aktı. Gece saatlerinde iki kadın arasında başlayan kıskançlık tartışması kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan 25 yaşındaki Sevtap G. belindeki tabancayı çıkartıp eltisinin ağzına soktu. Saniyeler sonra silahını ateşleyerek eltisini vuran genç kadın koşarak olay yerinden kaçtı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

SİLAHINI ÇIKARTIP ELTİSİNİN AĞZINA SOKTU

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 01.00 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde eltiler Ece Erdoğan (38) ve Sevtap G. (25) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Sevtap G. belinden tabanca çıkartıp Ece Erdoğan’ın ağzına soktu. Saniyeler sonra silahı ateşleyen Sevtap G., eltisini vurduktan sonra tabancayı yere atarak hızla koşarak kayıplara karıştı.

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ELTİSİNİ TABANCAYLA AĞZINDAN VURDU

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İhbar üzerine olay kısa sürede olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplanan kalabalığı dağıttıktan sonra çevrede güvenlik önlemi aldı. Ardından ağır yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Ece Erdoğan’ın ameliyat edildiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

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"BUNLARIN HEPSİ BEN ONDAN DAHA GÜZELİM DİYE OLDU"

Erdoğan’ın polise verdiği ifadesinde "Bunların hepsi ben ondan daha güzelim diye oldu. Hem beni kıskanıyor, hem de öldürmek istedi. Bana küfür ve hakaret ederek silah çekti. Silahı almak istediğimde ateş açtı. Kurşun yanağıma saplandı. Beni kıskandığı için sürekli bana saldırıyordu" dediği öğrenildi.

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POLİS SALDIRGAN KADINI YAKALADI

Öte yandan, olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, olayda kullanılan tabancayı yapılan inceleme sonrasında ele geçirdi. Kovanın da delil torbasına konulması sonrasında çalışmaları sürdüren Sarıyer polisi, eltisini vuran Sevtap G.’yi Kağıthane’de kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan kadın, ifadesinin alınmasının ardından “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Saldırgan elti, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer silahlı saldırı
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