HABER

Silahını temizlerken kazara eşini vurduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 22:11 | Son Güncelleme

Sakarya'da meydana gelen olayda vurulan kadın hayatını kaybetti, eşi gözaltına alındı

Sakarya'da, temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu eşinin ölümüne neden oluğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde ikamet eden A.Ş'nin temizlediği tüfeği bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar bu sırada evde bulunan eşi S.Ş'ye isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

S.Ş'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan A.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonuOrdu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtıldıErdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"kazara" ölüm iddiası sakarya

En Çok Okunan Haberler

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtıldı

Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtıldı

Malatya'da dehşet! Ailesini katletti

Av tüfeği dehşeti! Ailesini katletti

Bursa'da 3.8 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Seçime günler kala çok önemli uyarı! Bu kişiler oy kullanamayabilir

Seçime günler kala çok önemli uyarı! Bu kişiler oy kullanamayabilir

Bakan Murat Kurum'un imzasıyla genelge gönderildi! Plastik poşet hamlesi

Bakan'ın imzasıyla genelge gönderildi! Plastik poşet hamlesi

Türk heyeti ABD'ye gidiyor

Türk heyeti ABD'ye gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.