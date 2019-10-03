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Silahını temizlerken meslektaşını yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 21:20 | Son Güncelleme

Kağıthane'de bir polis memuru evinde temizlediği silahının kazayla ateş alması sonucu, birlikte yaşadığı meslektaşını omzundan yaraladı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de meslektaşının silahının kazayla ateş alması sonucu bir polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru, Merkez Mahallesi'ndeki evinde silahını temizlerken silah kazayla ateş aldı.

Tabancadan çıkan kurşun, aynı evde yaşayan Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli ismi öğrenilemeyen polis memurunu omzundan yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane polis silahlı yaralama

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