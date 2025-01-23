HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Silahını temizlerken oğlunu vurup, kendisini eve kilitlemişti! Görüntüler ortaya çıktı

Silahını temizlerken oğlunu vurup, kendisini eve kilitlemişti! Görüntüler ortaya çıktı

23.01.2025 16:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de, babası Volkan Koç’un tüfeğinden çıkan saçmalarla vurulan Demir Koç (8), son yolculuğuna uğurlandı. Volkan Koç'un, oğlunu kucağında ambulansa teslim edip, binaya girip kendini eve kilitlemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Silahını temizlerken oğlunu vurup, kendisini eve kilitlemişti! Görüntüler ortaya çıktı

Olay, 20 Ocak'ta saat 11.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak'taki 14 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. 3 suç kaydı olan babası Volkan Koç’un tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Demir Koç yaralandı.

978

SİLAHINI TEMİZLERKEN OĞLUNU VURMUŞ

Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Demir Koç, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kendisini eve kilitleyen Volkan Koç, ağabeyi Gökhan Koç'un da desteğiyle 4 saat süren ikna çalışmasıyla polis ekiplerine teslim oldu. Volkan Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Volkan Koç'un ifadesinde silahını temizlerken ateş aldığı ve kaza sonucu oğlunu vurduğunu söylediği belirtildi.

36347

ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Başından yaralanan Demir Koç, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Demir Koç'un cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Koç için burada kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Demir Koç, Erkilet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

875

ÇOCUĞU TESLİM EDİP KENDİSİNİ EVE KİTLEDİ

Diğer yandan olayın ardından yaşananların güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Volkan Koç'un oğlu Demir'i kucağında binadan çıkardığı ve sağlık ekiplerine teslim ettiği görüldü. Volkan Koç'un çocuğunu teslim ettikten sonra binaya tekrar girip, kendini eve kilitlediği kamera kayıtlarına yansıdı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kayseri baba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yeni bir müessese' diyerek duyurdu! Sadece hukuk mezunları alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yeni bir müessese' diyerek duyurdu! Sadece hukuk mezunları alınacak

SON DAKİKA| Merkez Bankası 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı!

SON DAKİKA| Merkez Bankası 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı!

Erdoğan tek tek duyurdu: Cezalar artacak...

Erdoğan tek tek duyurdu: Cezalar artacak...

Her şeyi dedi bir tek 'Bakanlık suçlu' demedi

Her şeyi dedi bir tek 'Bakanlık suçlu' demedi

Kurtarmak için ölmüşler! Çığlıklar gelince tekrar içeri girdiler ama...

Kurtarmak için ölmüşler! Çığlıklar gelince tekrar içeri girdiler ama...

Saçlarım yandı, pet şişedeki suyla ailemi kurtardım

Saçlarım yandı, pet şişedeki suyla ailemi kurtardım

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.