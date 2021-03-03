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  4. Silahının ateş alması sebebi ile yaşamını yitiren polis memuru memleketine uğurlandı

Silahının ateş alması sebebi ile yaşamını yitiren polis memuru memleketine uğurlandı

03.03.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de görevi sırasında kontrol ettiği silahının ateş alması neticesinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memuru, törenle memleketine uğurlandı.

Kocaeli’de görevi sırasında kontrol ettiği silahının ateş alması neticesinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memuru, törenle memleketine uğurlandı. Polis memurunun kız kardeşi, “Sen daha hayatının baharındaydın” diyerek göz yaşı döktü.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda meydana gelen olayda, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 3 yıldır görevli polis memuru Abdurrahman Arslan (24), ekip aracı ile görevden dönerken kontrol ettiği silahının kazayla ateş alması neticesine yaralandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede yapılan işlemlerinin ardından Arslan’ın cenazesi, görev yaptığı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada düzenlenen törenle Arslan’ın cenazesi memleketi Erzurum’a gönderildi. Törene Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli İl Jandarma Komutanı J.Kd.Albay Ümit İlbayı, askeri erkan, Arslan’ın annesi Zeynep Arslan, babası Medeni Arslan, kardeşleri ve görev arkadaşları katıldı.

“Acının tarifi yok”
Törende konuşan Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, “24 yaşında, pırıl pırıl bir gencimize son görevimizi yapmak için buradayız. Acının tarifi yok. Kardeşimiz vatanına, bayrağına ve aziz milletimize karşı sorumluluklarını yerine getirdiği sırada, bir kaza neticesinde hakkın rahmetine kavuştu. Silahının ateş alması neticesinde hakka giden kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

“Sen daha hayatının baharındasın”
Dua edilerek helallik alınmasının ardından Arslan’ın cenazesi memleketine uğurlanmak üzere cenaze aracına taşındı. Arslan’ın tabutunun arkasında yürüyen kız kardeşi, “Sen daha hayatının baharındasın. Yiğidim. Ben sana kurban olayım” diyerek göz yaşı döktü.

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