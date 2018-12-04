Silahıyla oynarken müşterisini vurdu

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, sanayi sitesindeki oto elektrikçi dükkanına giden Recep Akoluk, iddiaya göre iş yeri sahibi H.Ö.'nün silahıyla oynadığı sırada kazara ateş alması sonucu boynundan vurularak ağır yaralandı. H.Ö. ile kardeşi Ö.Ö., gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde Fuat Paşa Mahallesi'ndeki Fatih Sanayi Sitesi'nde bulunan H.Ö.'ye ait oto elektrik dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, H.Ö. tabancayla oynarken silah kazayla ateş aldı. İş yerinde müşteri olarak bulunan Recep Akoluk boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Akoluk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ÖNCE İNKAR, SONRA İTİRAF ETTİ

H.Ö. ve kardeşi Ö.Ö., polislere önce, dışarıdan bir kişinin dükkana doğru ateş etmesi sonucunda Recep Akoluk'un yaralandığını söyledi. Ardından H.Ö., kendisinin tabancayla oynarken silahın kazara ateş aldığını ve Recep Akoluk'un boynundan vurulduğunu itiraf etti. H.Ö. ve kardeşi Ö.Ö. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI



