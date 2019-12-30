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  4. Silahla banka soydu, çıkarken bomba süsü verilmiş paket bıraktı

Silahla banka soydu, çıkarken bomba süsü verilmiş paket bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 17:31 | Son Güncelleme

Bursa’da bankayı soyan silahlı soyguncu, kaçarken bomba süsü verilmiş paket bıraktı.

Bursa’da bankayı soyan silahlı soyguncu, kaçarken bomba süsü verilmiş paket bıraktı. Bankadan kimsenin çıkmamasını, yoksa bombayı patlatacağını söyleyen soyguncu kayıplara karışırken, banka müşterileri ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor.
Nilüfer’e bağlı Özlüce Mahallesi’nde bulunan elinde silahla bankaya giren yüzü kar maskeli soyguncu, bankadaki paraları aldıktan sonra kaçarken bankaya içinde bombalı düzenek olduğunu söylediği paket bıraktı. Bankadan kimsenin çıkmamasını, yoksa bombayı patlatacağını söyleyen soyguncu, paraları alıp kayıplara karıştı. Banka müşterileri ve çalışanlar paniğe kapılarak bankadan dışarı çıkamadı. Haber verilmesi üzerine bankaya bomba imha ekibi, çevik kuvvet ve çok sayıda ambulans sevk edildi. İçeride mahsur kalan çalışan ve müşteriler panik içinde kurtarılmayı bekliyor.

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