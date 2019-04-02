Silahla başından vurulan kamyon şoförü öldü

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da tartıştığı nakliye komisyoncusu Uğur S.'nin tabancayla başından vurup ağır yaraladığı kamyon şoförü Murat Kaplan (43), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Olay, 30 Mart'ta, İlkadım ilçesi, Derecik Mahallesi, Nakliyeciler Sitesi'nde meydana geldi. Nakliye komisyonculuğu yapan Uğur S. ile kamyon şoförü Murat Kaplan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur S., iddiaya göre belinden çıkardığı tabanca ile kavga ettiği Kaplan'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Murat Kaplan, çağırılan ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Kaplan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti.

Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürdüğü belirtildi.

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