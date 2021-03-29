Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Ölümü ilçede büyük üzüntüye neden olan Özlem Salkım'ın, Rahime ve Ramazan Salkım tarafından evlat edinildiği ortaya çıktı. 1976 yılında evlenen çiftin, 4 yıl sonra doğan kızları 2 gün sonra hastanede ölünce, bir daha çocukları olmadığı, bunun üzerine 1993 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurup, 3 aylıkken Özlem'i evlat edindiği öğrenildi.

'ÇOK ADALETLİYDİ'

Memur emeklisi olan Ramazan Salkım, Özlem'i 3 aylıkken evlat edindiklerini söyleyerek, "Sonradan öğrendiğimize göre annesi vefat etmiş, babasının kim olduğunu öğrenemedik. İlkokul, lise ve üniversitede çok başarılı bir çocuktu. Kırıkkale Üniversitesi’ni kalmadan bitirdi, sonra avukatlık stajını yaptıktan sonra, savcılık imtihanına girdi. Savcılığı kazandı, Ankara’da 1,5 sene savcılık stajını yaptı. Sonra Sorgun Adliyesine atandı. Sürekli gelir giderdi. İşi çok iyiydi; ama çok yoğundu, işini çok severek yapıyordu. Çok adaletliydi; 'baba sen bile suç işlersen adaleti uygularım' derdi. Geçen sene koronovirüs salgını başlamadan önce kendisi gelip biraz kaldı, sonra da biz gidip biraz yanında kaldık. Sonra korona başladı, 'size zarar olur' diye gelip gitmedi. Biz kendisine gittiğimizde de yoğun çalıştığı için bizimle ilgilenemediği için üzülüyordu. Sonra da göremedik" dedi.

'BEN ONSUZ YAŞAYAMAM'

Özlem’le en sonra olay akşamı konuştuğunu anlatan Ramazan Salkım, "'Arkadaşlarım gelecek evimde temizlik yapıyorum' dedi. 'Benim vergi işim var, internetten halledemedim' dedim, o da 'WhatsAptan at ben hallederim' dedi. Sonra misafirleri geldi, 'rahatsız etmeyim' diye düşünüp aramadım. Sonra olayı öğrendik. Hastaneye vardığımızda ameliyat bitmişti, başhekim 'durumu kritik' dedi. Ertesi gün olduğunda 'biraz daha iyi gidiyor' dediler. Biz ümitlendik, çok mutlu olduk. Ama sonra kurtarılamadı. Biz o anda yıkıldık, bir tane kızım vardı yurttan almıştım onu, ben onsuz yaşayamam" diye konuştu.