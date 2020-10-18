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Silahla bir kişiyi vuran zanlı girdiği berber dükkanında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 00:39 | Son Güncelleme

Karaman’da kavga ettiği kişiyi cadde ortasında silahla vuran zanlı, girdiği berber dükkanında yakalandı.Olay, saat 21.45 sıralarında Yeni Mahalle Zeytindalı Bulvarı üzerinde yaşandı.

Karaman’da kavga ettiği kişiyi cadde ortasında silahla vuran zanlı, girdiği berber dükkanında yakalandı.
Olay, saat 21.45 sıralarında Yeni Mahalle Zeytindalı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşılaşan O.M.S (28) ile A.A. (29) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa süre içinde tekmeli yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine O.M.S belinden çıkardığı tabanca ile A.A’ya peş peşe ateş etti. Bacaklarına isabet eden 4 kuruşla yaralanan A.A, özel araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, zanlı O.M.S ise olay yerinin yakınında bulunan bir berber dükkanına girerek oturdu. Olay yerine gelen ekipler vakit kaybetmeden olayı araştırmaya başladı. Ekipler kısa süre içinde zanlıyı, oturduğu berber dükkanında yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlı daha sonra ekip otosuna bindirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlının olayda kullandığı tabancada ikinci el eşya satışı yapan iş yerinin önündeki buzdolabın arkasına atılmış vaziyette bulundu. Olay yeri inceleme ekibi de olayın olduğu yerde boş kovan çalışması yaptı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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