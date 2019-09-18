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Silahla bir kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 14:52 | Son Güncelleme

Samsun’da silahla bir kişiyi yaraladığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde 5 gün önce meydana geldi.

Silahla bir kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

Samsun’da silahla bir kişiyi yaraladığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto kiralama işi yapan K.F., iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı C.G.’nin (23) gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden C.G., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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