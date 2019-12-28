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  4. Silahla bir kişiyi yaralayıp polise ateş açan şüpheli yakalandı

Silahla bir kişiyi yaralayıp polise ateş açan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 18:21 | Son Güncelleme

Konya’nın Selçuklu ilçesinde taksi durağına av tüfeğiyle ateş açan, bir kişiyi yaralayan ve polislere de ateş açarak kayıplara karışan şüpheli, şehir içi dolmuşta yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 8 Aralık günü saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi’ndeki taksi durağına av tüfeği ile ateş açan şüpheli olay yerinden kaçtı.

Silahla bir kişiyi yaralayıp polise ateş açan şüpheli yakalandı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde taksi durağına av tüfeğiyle ateş açan, bir kişiyi yaralayan ve polislere de ateş açarak kayıplara karışan şüpheli, şehir içi dolmuşta yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 8 Aralık günü saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi’ndeki taksi durağına av tüfeği ile ateş açan şüpheli olay yerinden kaçtı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki vatandaşların verdiği eşkal doğrultusunda şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 19 Aralık gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Denizli Sokak’ta başında motosiklet kaskı bulunan bir kişi, iş yerinde bulunan 34 yaşındaki S.Ç’yi bacaklarından tabanca ile yaralayarak olay yerinden kaçtı. İş yerinde silahla yaralanan S.Ç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı.

İki farklı olaya karışan şüpheli cezaevi firarisi çıktı
Şüpheli şahsı yakalamak için olay yerinde çalışma başlatan ekipleri fark etmesi üzerine şüpheli şahıs yakalanmamak için polis ekiplerine rastgele ateş açarak olay yerinden kaçtı. Farklı tarihteki iki olayın şüphelisi olduğu belirlenen kişiyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından toplanan eşkal bilgileri ve ifadeler doğrultusunda şüphelinin 3 Aralık Salı günü ’yaralama’ suçundan cezaevinde yattığı sırada Seydişehir Açık Cezaevinden firar eden ve hakkında 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Yasin K. olduğunu belirledi.

Minibüste yakalandı
Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli Yasin K’nin akşam saatlerinde Nalçacı Caddesi üzerinde seyir halindeki minibüste olduğunu tespit edildi. Polis, minibüsü durdurarak şahsı yakaladı.

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