HABER

Silahla dehşet saçan kocaya 4 ayda tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 10:54 | Son Güncelleme

Kartal’da boşanma aşamasında olduğu eşini silahla yaraladığı eşinin ailesine de silah doğrulttuğu iddiasıyla 50 yıla kadar hapsi istenen Murat Girişken, “kasten yaralama”, “silahla tehdit” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından toplamda 5 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Kartal’da boşanma aşamasında olduğu eşini silahla yaraladığı eşinin ailesine de silah doğrulttuğu iddiasıyla 50 yıla kadar hapsi istenen Murat Girişken, “kasten yaralama”, “silahla tehdit” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından toplamda 5 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, 4 ay tutuklu kalan sanığın kararla birlikte tahliyesine hükmetti.
Kartal’da 2 Ocak’ta boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Girişken’i silahla yaralayan, eşinin ailesini de öldürmeye teşebbüs eden Murat Girişken’in 3 kez “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 50 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Murat Girişken cezaevinden getirilirken, katılan Emin’e Girişken ve ailesi ile avukatları da salonda hazır bulundu.
“Can güvenliğim yok”
Duruşmada söz alan mağdur Emine Girişken, “Sanık evlilik hayatımız boyunca bana fiziksel ve psikolojik olarak şiddet uyguladı. Boşanmak istediğimde buna karşı çıktı, darp edildim. Bundan sonraki aşamalarda da can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Şikayetçiyim” diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.
Emine Girişken’in annesi Saniye Dirican ve babası Orhan Dirican da söz alarak sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.
“Tatlı alıp gidecektim”
Esas hakkındaki savunması sorulan sanık, “Benim kimseyi vurma kastım yoktur. Konuşmak için gitmiştim. Tatlı alıp gidecektim, ama sormadan almak istemedim. Ben kimseyi vurmak istemedim” dedi. Son sözünde ise bir diyeceği olmadığını söyledi.
Sanık hakkında 5 buçuk yıl hapis
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Murat Girişken’i mağdur Emine Girişken’e yönelik “kasten yaralama” suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı. Emine Girişken’in babası Orhan Dirican’a yönelik “silahla tehdit” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, annesi Saniye Dirican’a yönelik eyleminden dolayı ise 5 bin 40 lira adli para cezası verdi.
Sanık “ruhsatsız silah taşıma” suçundan da 1 yıl 6 ay hapse ve bin 500 lira adli para cezasına mahkum edildi.
4 ayda tahliye kararı
Mahkeme, 4 ay tutuklu kalan sanığın tutukluluk süresini dikkate alarak kararla birlikte tahliyesine karar verdi.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kartal’da 2 Ocak 2019 tarihinde Murat Girişken’in boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evine gittiği, konuştukları sırada birden bire ayağı kalkıp pencereyi ve panjuru kapattığı, belinden çıkarttığı silahı kaynanasına doğrultarak ‘sizi öldüreceğim’ dediği anlatıldı. Bu sırada müdahale etmek isteyen eşi Emine Girişken’i saçından tutarak yere fırlattığı, bir el ateş ederek yaraladığı kaydedildi.
İddianamede, Murat Girişken’in Emine Girişken’e yönelik eyleminden dolayı ‘eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Kayınvalidesi ve kayınpederine yönelik eylemlerinden dolayı ise 2 kez ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktıPusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı
Güvenlik güçlerinden "Huzur ve Trafik" uygulamasıGüvenlik güçlerinden "Huzur ve Trafik" uygulaması
Sivas'ta otomobil fidanlığa düştü: 4 yaralıSivas'ta otomobil fidanlığa düştü: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Komşuda korkutan deprem!

Komşuda korkutan deprem!

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.