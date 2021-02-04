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Silahla döviz bürosunu soymaya çalışan şahıs tutuklandı

04.02.2021 00:30 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde elinde silahla girdiği döviz bürosunu soymaya çalışan şahıs tutuklandı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde elinde silahla girdiği döviz bürosunu soymaya çalışan şahıs tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi de serbest bırakıldı.
27 Ocak tarihinde Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Hacıömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde bulunan döviz bürosuna gelen şahıs, cebinden çıkardığı silahı kasadaki döviz bürosu sahibi Nuray Yıldız’a doğrultarak paraları poşete koymasını söyledi. Korkmaz, eline aldığı altın çekme makinesi ile soyguncunun üzerine yürüdü. Panikleyen şahıs koşarak döviz bürosundan kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kayıplara karışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, döviz bürosuna giren şahsın E.O. olduğu belirlenirken, M.O. isimli şahsın da olayla ilgisinin olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından Yalavo’da düzenlenen operasyonda M.O. ve E.O. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise E.O.’nun olay sırasında kullandığı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.O. serbest bırakılırken, E.O. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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