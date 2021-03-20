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Silahla iş yerini bastı, jandarma enseledi

20.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde alacak-verecek meselesinden dolayı silahla iş yerini basan şüpheli jandarma tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı.Olay, dün saat 16.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi.

Silahla iş yerini bastı, jandarma enseledi

Antalya’nın Alanya ilçesinde alacak-verecek meselesinden dolayı silahla iş yerini basan şüpheli jandarma tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Alacak-verecek meselesinden dolayı A.D. (26) belindeki tabancayla A.A.’nın (54) iş yerini bastı. İki taraf arasında çıkan tartışmada A.D. silahını çıkararak A.A.’yı tehdit etti. O sırada devriye göre yapan jandarma ekipleri, durumu fark ederek olaya müdahale etti. Ekipler, A.D.’yi etkisiz hale getirerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Silahla iş yerini bastı, jandarma enseledi

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