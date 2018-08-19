HABER

Silahla kalbinden vurulan emekli polis öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 12:08 | Son Güncelleme

TRABZON’un Vakfıkebir ilçesinde özel bir güvenlik şirketinde eğitimci ve yönetici olan emekli polis Dursun Çakır (59), evinin önünde tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.  Olay, gece yarısı ilçenin Kemaliye Mahallesi’nde meydana geldi.

Silahla kalbinden vurulan emekli polis öldü

Fatih TURAN/VAKFIKEBİR(Trabzon),(DHA)- TRABZON’un Vakfıkebir ilçesinde özel bir güvenlik şirketinde eğitimci ve yönetici olan emekli polis Dursun Çakır (59), evinin önünde tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Olay, gece yarısı ilçenin Kemaliye Mahallesi’nde meydana geldi. Özel güvenlik şirketinde yöneticilik ve eğitici olarak çalışan emekli polis memuru Dursun Çakır, ilçedeki evinin ziline basan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dışarı çağırıldı. Evinin önünde bir araç durduğunu fark eden ve dışarı çıkan Çakır, henüz bilinmeyen nedenden ötürü araçtan inen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası saldırganlardan biri tabancasını 3 el ateşledi. Çakır, kalbine isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, silahlı saldırı sonrası araçla olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Dursun Çakır’ın, Samsun’un Salıpazarı ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Silahla kalbinden vurulan emekli polis öldüSilahla kalbinden vurulan emekli polis öldü

PARTNERDünyanın en tembel insanıyla tanıştınız mı?Dünyanın en tembel insanıyla tanıştınız mı?
Arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldüren zabıta tutuklandıArkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldüren zabıta tutuklandı
Kestiği ağacın altında kalıp öldüKestiği ağacın altında kalıp öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.