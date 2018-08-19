Silahla kalbinden vurulan emekli polis öldü

Fatih TURAN/VAKFIKEBİR(Trabzon),(DHA)- TRABZON’un Vakfıkebir ilçesinde özel bir güvenlik şirketinde eğitimci ve yönetici olan emekli polis Dursun Çakır (59), evinin önünde tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, gece yarısı ilçenin Kemaliye Mahallesi’nde meydana geldi. Özel güvenlik şirketinde yöneticilik ve eğitici olarak çalışan emekli polis memuru Dursun Çakır, ilçedeki evinin ziline basan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dışarı çağırıldı. Evinin önünde bir araç durduğunu fark eden ve dışarı çıkan Çakır, henüz bilinmeyen nedenden ötürü araçtan inen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası saldırganlardan biri tabancasını 3 el ateşledi. Çakır, kalbine isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, silahlı saldırı sonrası araçla olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Dursun Çakır’ın, Samsun’un Salıpazarı ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI



