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Silahla oynarken az kalsın kendini vuruyordu

İLGİNÇ HABERLER  | 05.09.2018 11:30 | Son Güncelleme

Silahla oynayan acemi adam az daha kendini vuruyordu. O anlar kamerada.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü acemi bir adamın silahla oynarken yaşadığı dehşeti gözler önüne serdi. Görüntülerde elindeki tüfekle oynayan adam, bir anlık dalgınlıkla tetiğe de bastı.

Toprağa isabet eden mermi, şans eseri büyük bir faciaya neden olmazken o anlar adamın yanındaki bir başka kişi tarafından amatör kameraya kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
silah tüfek mermi

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