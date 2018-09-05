Silahla oynarken az kalsın kendini vuruyordu

Sosyal medyada yayılan bir görüntü acemi bir adamın silahla oynarken yaşadığı dehşeti gözler önüne serdi. Görüntülerde elindeki tüfekle oynayan adam, bir anlık dalgınlıkla tetiğe de bastı.

Toprağa isabet eden mermi, şans eseri büyük bir faciaya neden olmazken o anlar adamın yanındaki bir başka kişi tarafından amatör kameraya kaydedildi.

