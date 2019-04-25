Silahla oynarken kardeşini vurdu

Trabzon'da, babasına ait tabancayla oynayan 14 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu 9 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu.

Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki K.D, babası V.D'ye ait el yapımı ruhsatsız tabancayı yatak odasından alarak oynamaya başladı.

Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan mermi, çocuğun yanında bulunan 9 yaşındaki kardeşi Y.D'ye isabet etti.

Olay yerine gelen ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Y.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

