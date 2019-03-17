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Silahla oynarken kendini vuran şahıs ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 03:45 | Son Güncelleme

Malatya’da iddiaya göre pompalı tüfekle oynayan bir kişi yanlışlıkla kendini vurdu.Ağır yaralanan şahıs tedavi altına alındı.Olay Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, İnci sokakta bulunan bir otoparkta görevli F.U.G.

Silahla oynarken kendini vuran şahıs ağır yaralandı

Malatya’da iddiaya göre pompalı tüfekle oynayan bir kişi yanlışlıkla kendini vurdu.Ağır yaralanan şahıs tedavi altına alındı.
Olay Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, İnci sokakta bulunan bir otoparkta görevli F.U.G. ile F.K. otoparka ait yazıhanede sohbet ederken iddiaya göre F.K. eline aldığı ruhsatsız pompalı tüfekle oynamaya başladı.Bu sırada ateş alan silahtan çıkan saçmalar F.K.’nın göğsüne isabet etti.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan F.K. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
F.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken,F.U.G. olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Silahla oynarken kendini vuran şahıs ağır yaralandı

Silahla oynarken kendini vuran şahıs ağır yaralandı

Silahla oynarken kendini vuran şahıs ağır yaralandı

Silahla oynarken kendini vuran şahıs ağır yaralandı

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