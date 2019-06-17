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Silahla oynarken kuzenini vurdu, şoka girip intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 18:42 | Son Güncelleme

Hatay’da 2 kuzenin evlerinde buldukları silahla oynadıkları sırada silahın ateş alması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

Hatay’da 2 kuzenin evlerinde buldukları silahla oynadıkları sırada silahın ateş alması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti. Şoka giren diğer çocuk ise kendine sıkarak intihara kalkıştı.
Olay, Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiler doğrultusunda, evlerinde bulduğu Kırıkkale Tabanca 765 marka silahla oynayan 16 yaşındaki A.S.A. silahın ateş almasıyla, 13 yaşındaki kuzeni Ç.S.’yi vurdu. Yaşadığı şokla birlikte silahı kendisine doğrultan A.S.A., intihara kalkıştı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan A.S.A.’yı Hatay Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ç.S. ise olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze aracıyla Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yeri incelemesi sırasında, çocuklarını görmek isteyen Ç.S.’nin yakınları sinir krizi geçirdiği görüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Silahla oynarken kuzenini vurdu, şoka girip intihara kalkıştı

Silahla oynarken kuzenini vurdu, şoka girip intihara kalkıştı

Silahla oynarken kuzenini vurdu, şoka girip intihara kalkıştı

Silahla oynarken kuzenini vurdu, şoka girip intihara kalkıştı

Silahla oynarken kuzenini vurdu, şoka girip intihara kalkıştı

Silahla oynarken kuzenini vurdu, şoka girip intihara kalkıştı

Silahla oynarken kuzenini vurdu, şoka girip intihara kalkıştı

Silahla oynarken kuzenini vurdu, şoka girip intihara kalkıştı

Silahla oynarken kuzenini vurdu, şoka girip intihara kalkıştı

Silahla oynarken kuzenini vurdu, şoka girip intihara kalkıştı

Silahla oynarken kuzenini vurdu, şoka girip intihara kalkıştı

Silahla oynarken kuzenini vurdu, şoka girip intihara kalkıştı

Silahla oynarken kuzenini vurdu, şoka girip intihara kalkıştı
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