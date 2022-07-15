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  4. Silahla şaka hastanede bitti! Akrabasını çenesinden vurdu

Silahla şaka hastanede bitti! Akrabasını çenesinden vurdu

15.07.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da 17 yaşındaki bir çocuk, silahla şakalaşırken kendisiyle aynı yaşta olan akrabasını çenesinden vurdu. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan diğer çocuk ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Silahla şaka hastanede bitti! Akrabasını çenesinden vurdu

Karaman'da 17 yaşındaki M.U, elindeki tabanca ile şaka yaptığı sırada kazara tetiğe dokunarak akrabası 17 yaşındaki Melih U.'yu, çenesinden yaraladı.

KAZARA TETİĞE DOKUNUNCA OLANLAR OLDU

Olay, saat 20.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi İbrahim Baran Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. M.U., iddiaya göre, elindeki tabancayla akrabası Melih U. ile şakalaşırken kazara tetiğe dokundu. Ateş alan tabancadan çıkan mermi Melih U.'nun çenesine isabet etti. Kanlar içinde kalan Melih U., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Hayati tehlikesi bulunan Melih U., buradaki müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. M.U. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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