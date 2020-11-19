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Silahla şaka kanlı bitti

19.11.2020 17:25 | Son Güncelleme:
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Malatya’da silahla şaka yapmak isteyen genç, arkadaşını başından vurarak ağır yaraladı.Edinilen bilgilere göre olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi Anı Sokak’ta dün akşam meydana geldi.

Malatya’da silahla şaka yapmak isteyen genç, arkadaşını başından vurarak ağır yaraladı.
Edinilen bilgilere göre olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi Anı Sokak’ta dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki A.B.B. silahla şaka yapmak istedi. bu sırada elindeki tabancanın ateş alması sonucu arkadaşı 18 yaşındaki Murathan Kababıyık’ı başından vurdu. Ağır yaralanan Murathan Karabıyık, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren Kababıyık’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayın şüphelisi A.B.B. ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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