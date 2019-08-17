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Silahla şaka yapan asker arkadaşını yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 06:33 | Son Güncelleme

Karaman’da M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda nöbetten dönen jandarma er E.B. (20), silahla şakalaştığı sırada arkadaşı Y.A.'yı (20) kazayla başından vurdu. Ağır yaralanan Y.A., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Silahla şaka yapan asker arkadaşını yaraladı

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında Çeltek Mahallesi’nde bulunan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. Nöbeti bittikten sonra koğuşa gelen jandarma er E.B., iddiaya göre koğuşta bulunan arkadaşı Y.A.'ye silahını doğrultarak şakalaşmaya başladı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşun Y.A.'nın başına isabet etti.

AĞIR YARALANDI

Kanlar içerisinde yere yığılan Y.A., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli E.B., ise gözaltına alındı. Ameliyata alınan Y.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)


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Karaman silahla şaka yapan asker

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