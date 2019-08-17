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Silahla şaka yapan asker arkadaşını yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 08:54 | Son Güncelleme

KARAMAN’da M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda nöbetten dönen jandarma er E.B.

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA) - KARAMAN’da M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda nöbetten dönen jandarma er E.B. (20), silahla şakalaştığı sırada arkadaşı Y.A.'yı (20) kazayla başından vurdu. Ağır yaralanan Y.A., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, 20.30 sıralarında Çeltek Mahallesi’nde bulunan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. Nöbeti bittikten sonra koğuşa gelen jandarma er E.B., iddiaya göre koğuşta bulunan arkadaşı Y.A.'ye silahını doğrultarak şakalaşmaya başladı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşun Y.A.'nın başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Y.A., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli E.B., ise gözaltına alındı. Ameliyata alınan Y.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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