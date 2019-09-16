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Silahla taranan kamyonetten yara almadan kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 13:53 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir sürücü, kamyonetiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.

Silahla taranan kamyonetten yara almadan kurtuldu

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir sürücü, kamyonetiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Sürücü, çok sayıda merminin isabet ettiği kamyonetten burnu bile kanamadan çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesindeki hayvan pazarı yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki Nüsret P. yönetimindeki 63 SL 214 plakalı kamyonete, sürücüsü belirlenemeyen başka bir araçtan silahlı saldırı düzenlendi. Sürücü, çok sayıda kurşunun isabet ettiği kamyonetten yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Silahla taranan kamyonetten yara almadan kurtuldu

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