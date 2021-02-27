Silahla tehdit eden sevgili yakalandı

Üsküdar’da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını hakaret edip, silahla tehdit eden şüpheli polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şüphelinin benzeri suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.

Üsküdar’da E.K isimli genç kadın, sevgilisi tarafından hakaret ve silahla tehdit edilince durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen şikayet sonrası polis ekipleri harekete geçti. Gün içerisinde çalışmalara başlayan ekipler, genç kadını silahla tehdit ve hakaret eden sevgili B.A.E’yi Üsküdar Cumhuriyet Caddesi’nde yakaladı. Olay yerinde gözaltına alınan B.A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Öte yandan, B.A.E isimli şüpheli şahsın 2011-2021 yılları arasında “Tehdit-Hakaret” konusu başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

