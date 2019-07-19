Silahla vurulan şahini polisler buldu, emniyette tedavi edildi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde polis ekiplerince yol kenarında vurulmuş halde yaralı bulunan şahin, emniyette tedaviye alındı.

Saimbeyli ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, yerde yaralı şahin buldu. Göğsünden silahla vurulduğu belirlenen şahinin yere düşünce bacağının kırıldığı anlaşıldı. Ekipler, yaralı şahini Saimbeyli Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Polis memuru Gürkan Kaya'nın ilgilendiği şahin için merkeze veteriner çağrıldı. Önce göğsünden tedavi edilen şahinin daha sonra kırılan bacağı alçıya alındı. 15 gündür polis merkezinde kalan ve sağlığına kavuşan şahin, polislerin maskotu olurken, hayvanın iyileşmesinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

FOTOĞRAFLI



