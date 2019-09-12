HABER

Silahla vurulan tilkiye tedavi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 10:31 | Son Güncelleme

MERSİN'de silahla vurulmuş halde bulunan tilki tedaviye alındı.  Toroslar ilçesi Bekiralanı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan gelen ihbar üzerine yaralı halde bulunan tilki, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi.

Silahla vurulan tilkiye tedavi

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de silahla vurulmuş halde bulunan tilki tedaviye alındı.
Toroslar ilçesi Bekiralanı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan gelen ihbar üzerine yaralı halde bulunan tilki, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi. Ekiplerin tüfekle vurulmuş halde bulduğu tilki, tedavisi yapılmak üzere büyükşehir belediyesi veterinerlerine teslim edildi. Ön iki ayağında kırık ve vücudunun çeşitli bölgelerinde saçma yaralarının bulunduğu tespit edilen tilkinin tedavisi devam ediyor. Tilkinin tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacağı açıklandı.
2018'DE 12 BİN 178 YABAN HAYVANI SİLAHLA VURULDU
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de 2018 yılı sonu itibarı ile 275 bin 697 kayıtlı avcı bulunurken, bu kişilerin 219 bin 492'sinin aktif olarak avlandığı belirlendi. 2018'de yasa dışı avlandıkları tespit edilen 6 bin 972 avcıya, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 6 milyon 506 bin 451 lira idari para cezası uygulanarak, 7 bin 170 yaban hayvanına el konuldu. Verilere göre yerli avcıların haricinde, yurt dışından gelen avcılar da Türkiye'de avlandı. 2018'de yapılan av turizmi kapsamında, Türkiye dışından gelen 1026 avcı, Türkiye'ye gelerek avlandı. 2018 yılında av turizmi adı altında 2 bin 546 yaban hayvanı öldürüldü. 2018 yılında silahla vurulan kazazede ve hasta olarak bulunan 12 bin 178 yaban hayvanı, Tarsus Hayvan Parkı'nın da aralarında bulunduğu ve Türkiye'de sadece 6 adet bulunan kurtarma ve rehabilitasyon merkezlerine sevk edildi. Bu hayvanların 5 bin 773'ü tedavilerinin ardından tekrar doğaya salındı.

FOTOĞRAFLI

Silahla vurulan tilkiye tedaviSilahla vurulan tilkiye tedaviSilahla vurulan tilkiye tedaviSilahla vurulan tilkiye tedavi

Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok
Saksıdaki özel bölümde 4 tabanca ele geçirildiSaksıdaki özel bölümde 4 tabanca ele geçirildi
İzmir'de 'Sinema Burada Festivali' başladıİzmir'de 'Sinema Burada Festivali' başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.