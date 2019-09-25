HABER

Silahla vurulan yaralı vaşak kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 12:04 | Son Güncelleme

Denizli'nin Tavas ilçesi kırsalında silahla vurularak yaralanmış halde bulunan ve Afyonkarahisar'da tedavi altına alınan vaşak telef oldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Denizli’nin Tavas ilçesi kırsalında vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKÜREM) tedavi altına alınan vaşak kurtarılamadı.

İlçe kırsalında iki gün önce bulunduktan sonra AKÜREM'e teslim edilen yaralı vaşağın, muayenede omurga kısmından ateşli silah ile yaralandığı tespit edildi.

Tedavi altına alınan yaralı vaşak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı hayvanı kurtarmak, tekrar sağlığına kavuşturmak için çok çalıştıklarını belirtti.

Yaralı hayvanın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ifade eden Kandır, yaralı ve bitkin halde bulunan vaşağın vücudunda çok sayıda saçma belirlediklerini ifade etti.

Kandır, şunları kaydetti:

"Sayıları gün geçtikçe azalan, doğa için gerekli ve koruma altında olan vaşağın bu şekilde silahla yaralanması bizleri üzdü. Vaşaklar ülkemizde korunan hayvanlardan biri. Maalesef nesli tehlike altında. İnsanlardan uzak ormanlık alanlarda yaşarlar. Küçük memelilerle besleniyorlar. Çok büyük hayvanlara saldırdıkları da söylenir ama insana asla saldıracaklarını düşünmüyoruz. Biraz daha duyarlı olmaya çağırıyorum insanları. Tüm canlıların yaşam hakkı en az insanlar kadar var ve onlar doğal dengenin önemli bir parçası."

İstanbul'da dehşet anları! İnsanların gözü önünde yaşandı İstanbul'da dehşet anları! İnsanların gözü önünde yaşandı
Doğa Koruma ekipleri bölgede ilk kez görülen yavru ayıyı yaşam alanına götürdüDoğa Koruma ekipleri bölgede ilk kez görülen yavru ayıyı yaşam alanına götürdü
Kağıthane'de havaya ateş açan, trafiği tehlikeye düşüren 8 kişi yakalandıKağıthane'de havaya ateş açan, trafiği tehlikeye düşüren 8 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AKÜ AKÜREM doğa koruma ve milli parklar 5 bölge tedavi vaşak yaralı hayvan

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Köpükler içinde küvet pozu!

Köpükler içinde küvet pozu!

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de alarma geçiren olay

Kadıköy'de alarma geçiren olay

İzmir'de 'Yok artık' dedirten görüntü

'Yok artık' dedirten görüntü

Akraba aileler arasında boşanma kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Akrabalar arasında kavga! Ölü ve yaralılar var

İranlı iş adamı yaşadığı dehşet anlarını anlattı

O iş adamı dehşet anlarını anlattı

Son dakika! 55 ilde dev operasyon, 256 gözaltı

Son dakika! 55 ilde dev operasyon, 256 gözaltı

İzmir'de okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi

Okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.