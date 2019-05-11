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Silahla vurulmuş halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 16:13 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.Olay, ilçeye bağlı İncesu köyünde meydana geldi.

Silahla vurulmuş halde bulundu

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, ilçeye bağlı İncesu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde kendisinden uzun süre haber alınamayan Şeref Dana’nın (51) yakınları köyün dışında bulunan mandıraya gitti. Mandıranın bahçesinde Dana’nın hareketsiz yattığını fark eden yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Dana’nın (51) ateşli silahla vurularak öldüğünü belirledi. Olayla ilgili birden fazla kişi gözaltına alınırken, Dana’nın cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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