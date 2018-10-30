HABER

Silahla vurulup, sulama kanalında mahsur kalan köpek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 17:12 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde pompalı tüfekle vurulup, düştüğü sulama kanalında mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarılıp, tedaviye alındı.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde pompalı tüfekle vurulup, düştüğü sulama kanalında mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarılıp, tedaviye alındı. Nusaybin ilçesine bağlı Çağlar köyü mevkiinde pompalı tüfekle vurulan köpek, düştüğü sulama kanalında mahsur kaldı. Bacaklarından yaralanan köpeği fark eden köylüler, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla köpek, kanaldan çıkarıldı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi. Arka ayaklarını kullanamayan köpek, tedaviye alındı.

PARTNER50 ilin kaderini değiştirecek proje50 ilin kaderini değiştirecek proje
Erciyes zirvesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamasıErciyes zirvesinde Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Göbeklitepe'de kundalini yogaGöbeklitepe'de kundalini yoga
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili referandum çağrısı!

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili referandum çağrısı!

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Mustafa Sandal'dan Ceren Hindistan'a olay mesajlar

Mustafa Sandal'dan Ceren Hindistan'a olay mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

İlber Ortaylı'dan Demirel açıklaması

İlber Ortaylı'dan Demirel açıklaması

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Acı haber geldi

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Acı haber geldi

Karadeniz'de PKK'ya ağır darbe!

Karadeniz'de PKK'ya ağır darbe!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

'Melih Gökçek aday olursa...'

'Melih Gökçek aday olursa...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.