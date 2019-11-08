Silahla yaraladığı eşinin yattığı hastanede yakalanan sanığın davası

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler’de eşini silahla yaralayan ve daha sonra yaralı kadının tedavi gördüğü hastanede yakalanan Hasan Engin Cora’nın yargılanmasına başlandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Engin Cora, müşteki Ayşe Gül Cora, kızları Buse Cora, Ece Semra Kökgül ve tarafların avukatları katıldı. Savunması sorulan tutuklu sanık Hasan Engin Cora, dosyanın tamamının kendisine gelmediğini ve avukatı ile görüştükten sonra savunmasını yapacağını söyledi. Sanık Cora, rahatsız olduğu için duruşma salonundan çıkmak istedi. Mahkeme, sanığın bu talebini reddetti. Şikayetiyle ilgili olarak söz verilen müşteki Ayşe Gül Cora da olay günü iş yerine gittiği sırada arkadaşıyla telefonda konuşurken arkadan eşinin kendisine seslenip "Konuşmak istiyorum." dediğini anlatarak, "Eşimin belinde silah vardı. 'Konuşmak istemiyorum.' dedim. Bana 'Vuruyorum seni.' dedi, bir el sırtıma ateş etti, yere düştüm. Ben cenin pozisyonunda yerdeyken, 4 el daha ateş etti. Yürüyerek gittiğini gördüm. Orada bulunan bir hemşire bana ilk müdahaleyi yaptı." dedi.

Hastanede yoğun bakımdayken kızları yanına geldiğinde eşinin tutuklandığı haberini verdiğini söyleyen müşteki Cora, eşinin çok borcu olduğunu, bu sebeple başka bir ile taşınmayı teklif ettiğini, kendisinin bu teklifi reddettiğini, eşinin de kendisini balkondan atmak istediğini, arkadaşının ve kayınvalidesinin kendisini kurtardığını aktardı. Cora, eşinin sürekli olarak alkol aldığını dile getirerek, "Eşim her zaman herkese suç buluyordu. Kızlarım ve ablam yüzünden ondan ayrılmak istediğimi düşünüyordu. Beni aldattığını öğrendikten sonra evi terk ettim. Kızlarımı silahla eve kapamış. Kızlarımın kafalarını birbirine vurup, bağırmalarını beni arayıp dinletiyordu, eve dönmem için. Boşanmak isteyince beni tehdit ediyordu. Elinde bıçakla babamın evini bastı. Erkek kardeşimin arabasını yaktı. Kızımın yanına Manisa’ya gittiğimde eşim oraya geldi. Dünürümü yaraladı, ceza aldı. Cezaevinde yattı, serbest kalınca gelip beni buldu. Şikayetçiyim, cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Kayınvalidem kızlarıma 'Oğlum cezaevinden çıkınca yarım kalan işini tamamlayacak.' demiş." ifadelerini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Buse Cora ise yaralanan kişinin annesi, sanığın babası olduğunu, olayı ablasının yanındayken telefondan öğrendiğini belirtti. Tanık Cora, babasının evlilik dışı ilişkisini annesine söyleyen ablasını dövdüğünü, ablasıyla kendisinin telefonlarını satıp silah aldığını, gece uyanıp ablasıyla kendisinin kafalarını birbirine vurup annesine dinlettiğini, polisin kendilerini kurtardığını anlattı. Diğer tanık Ece Semra Kökgül de babasının "Battım, psikolojim çok bozuk." dediğini, muhasebeciyle görüştüklerinde kız kardeşinin üzerine bir şirket kurduğunu, onun trilyona yakın borcu olduğunu öğrendiklerini, babasının sürekli önlerine kağıt getirip imzalattırdığını, imzalamadıklarında babasının problem çıkardığını söyledi. İfadelerin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, savunmasını hazırlaması için süre verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. - İddianameden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Ayşe Gül Cora ile sanık Hasan Engin Cora’nın 33 yıllık evli oldukları, iki çocuklarının bulunduğu, sanığın müşteki olan eşine gönderdiği mesajlarla ölümle tehdit ettiği, bu olay sonrasında sanığın Samsun’a gittiği, suç tarihi olan 5 Haziran 2019’da sanığın ruhsatsız tabancasıyla İstanbul’a geri geldiği belirtildi.