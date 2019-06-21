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Silahla yaralama olayı yoldan geçen otobüsün kamerasınca kaydedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 21:57 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan iki zanlı adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir kişinin tabancayla vurulma anı, yoldan geçen belediye otobüsünün kamerasınca kaydedildi.

Kozluk Mahallesi Seka Tünel üzerinde Murat U, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla ateş açılması sonucu yaralandı.

Olay anı, yoldan geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park AŞ şoförü Resul G. idaresindeki otobüsün kamerasınca kaydedildi.

- İlk müdahale şoförden

Görüntülerde, biri silahlı iki kişinin kovaladığı gencin yere düşmesi ile saldırganların yerdeki yaralıyı tekmeleyerek kaçma anı ve yaralıya otobüs şoförü Resul G'nin ilk müdahalesi yer aldı.

Görüntülere göre, şoför Resul G, yerdeki yaralının ilk olarak nabzını kontrol edip, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak, olay yerini ve yaralının durumunu bildirdi.

İlkyardım eğitimi aldığı öğrenilen sürücü, çevredekilerin de yardımıyla yaralının vurulduğu yere baskı uygulanmasını sağladı, ambulans gelene kadar yaralıya refakat etti.

Yaralı Murat U, İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- Zanlılar adliyeye sevk edildi

Öte yandan, olayın ardından kaçan ve görüntülerde elinde tabanca bulunduğu tespit edilen şüpheliler B.O. ile M.D, polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye otobüsü silahlı saldırı

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