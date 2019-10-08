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Silahla yaralama şüphelinden gazeteciye Ben sana neden çekiyorsun diye soruyor muyum

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 12:55 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, tabancayla bacağından vurularak yaralanan motosiklet tamircisi Yunus Emre Albayrak, 'uyuşturucu kullanmak' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkınca tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, tabancayla bacağından vurularak yaralanan motosiklet tamircisi Yunus Emre Albayrak, 'uyuşturucu kullanmak' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkınca tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki motosiklet tamir atölyesinin önünde meydana geldi. İddaya göre E.K., H.S.'nin kullandığı motosiklet ile atölyenin önüne gelerek, tamirci Yunus Emre Albayrak'a tabancayla ateş etti. Albayrak bacağından vurularak yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yunus Emre Albayrak, ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, tedaviye alınan Yunus Emre Albayrak hakkında da 'uyuşturucu kullanmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu ortaya çıktı.Tedavisinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Albayrak, işlemlerin ardından Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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