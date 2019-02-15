Silahla yaralama şüphelisi yakalandı

Samsun’da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan L.Ç.(43) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren 21 yaşındaki B.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan B.T. Samsun Adliyesine sevk edildi.
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