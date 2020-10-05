HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silahla yaralama şüphelisinin evinden uyuşturucu tarlası çıktı

Silahla yaralama şüphelisinin evinden uyuşturucu tarlası çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 10:58 | Son Güncelleme

Antalya’da jandarmanın silahla yaralama şüphelinin evinde yaptığı aramada 1017 kök Hint keneviri ve 4.134 gram kubar esrar gele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Elmalı ilçesinde meydana gelen silahla yaralama olayı sebebiyle Jandarma şüpheli M.D.’nin Dereköy mahallesindeki evinde arama yaptı.

Antalya’da jandarmanın silahla yaralama şüphelinin evinde yaptığı aramada 1017 kök Hint keneviri ve 4.134 gram kubar esrar gele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Elmalı ilçesinde meydana gelen silahla yaralama olayı sebebiyle Jandarma şüpheli M.D.’nin Dereköy mahallesindeki evinde arama yaptı. Elmalı ilçe Komutanlığı Yuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri evin arkasındaki bahçe kısmında ağaçların arasına gizlenmiş 4 bin 134 gram kubar esrar, 18 gram kenevir tohumu ve 1017 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından M.D., tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı
Türkiye'nin en uzun nehrinde su seviyesi düştüTürkiye'nin en uzun nehrinde su seviyesi düştü
En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi! En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi!
En Çok Okunan Haberler
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Tuba Büyüküstün kızlarıyla çekilen fotoğrafları paylaştı
Tuba Büyüküstün kızlarıyla çekilen fotoğrafları paylaştı
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Diğer Haberler
Azerbaycan ilerliyor! 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı
Azerbaycan ilerliyor! 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
Kızılırmak'ın su seviyesi düştü
Türkiye'nin en uzun nehrinde su seviyesi düştü
Kahramanmaraş’ta bataklığa saplanan adamı itfaiye kurtardı
Bataklığa saplanan adamı itfaiye kurtardı
Son dakika DEAŞ'a yönelik MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!
Kadir Şeker'in savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.