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Silahla yaralama zanlısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 14:15 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Silahla yaralama zanlısı yakalandı

Samsun’da bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.Y.(30) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.Y.’yi (25) yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki sorgusu tamamlanan M.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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