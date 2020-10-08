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Silahla yaralamaya 1 tutuklama, 1 adli kontrol

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 22:19 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.Ş. (22) bacaklarından yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan E.Ş., evinde oturduğu sırada önceden tanıdığı K.A.’nın (21) kendisine telefon açarak evin önüne çağırdığını, tek başına gittiğinde aralarında husumet bulunan A.K.’nin (21) ateş ederek kendisini vurduğunu söyledi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili K.A. ve A.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 zanlı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. A.K. çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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