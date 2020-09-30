HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silahla yaralamaya 5 gözaltı

Silahla yaralamaya 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 16:13 | Son Güncelleme

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi’nde meydana geldi.

Silahla yaralamaya 5 gözaltı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayıp darp edilen S.C.(25) dizinden tabancayla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan S.C. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayda silah kullandığı ileri sürülen R.S. ve darp olayına karışan M.B., S.B., K.B. ve A.U.H.’yı yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki sorguları tamamlanan 5 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı! Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı!
Kritik uyarı geldi! 'Dolu devam edecek, radarı takip edin'Kritik uyarı geldi! 'Dolu devam edecek, radarı takip edin'
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için flaş karar
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için flaş karar
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Diğer Haberler
Prof. Dr. Hüseyin Toros uyardı! 'Dolu devam edecek, radarı takip edin'
Kritik uyarı geldi! 'Dolu devam edecek, radarı takip edin'
Ceviz toplayan kadına domuz saldırdı!
Ceviz toplayan kadına domuz saldırdı!
Devlet Bahçeli'den flaş AYM çıkışı
Devlet Bahçeli'den flaş AYM çıkışı
Antalya'da ilginç olay: 3,5 yıl boyunca yanlışlıkla birbirlerinin faturasını ödemişler
İlginç olay: 3,5 yıl boyunca yanlışlıkla ödemişler
Korkutan açıklama! 'Konya'da 6.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar var'
Korkutan uyarı! '6.5'lik deprem üretebilecek faylar var'
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının detaylarını anlatıyordu! Habertürk ekibinin canlı yayında zor anları
Habertürk ekibin canlı yayında zor anları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.