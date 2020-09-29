Silahla yaralamaya karışan şahsın evinden tarihi eser çıktı

Malatya’da iş yeri kurşunlama, araç kurşunlama, silahla kasten yaralama suçlarından yakalanan zanlıların evlerinde tarihi eser ve silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, 6136 SKM 12. madde, silah ticareti kapsamında çalışmalar yapıldı. Çalışmalar neticesinde, daha önce Malatya’da meydana gelen iş yeri kurşunlama, araç kurşunlama, silahla kasten yaralama suçlarını işledikleri tespit edilen M.U., S.U. ve S.U. isimli şahıslara yönelik 3 ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde, tarihi eser niteliği taşıyan 289 adet sikke, 1 adet Browning marka tabanca ve tabancaya ait şarjör, 1 adet pompalı tüfek ve şarjör, 31 adet MKE ibareli 9.19 mm çapında dolu fişek, 1 adet 7.65 mm çapında fişek, 18 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs tarihi eser kaçakçılığı kapsamında gözaltına alındı. 1 şahsın da tehdit ve çocuğun alıkonulması ve kaçırılması, basit yaralama suçlarından arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.



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