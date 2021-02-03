Silahla yaralanan şahıs 12 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde 12 gün önce silahla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta ilçeye bağlı Fatih Mahallesi 1035 sokak üzerinde bulunan iş yerinde meydana gelen olayda, daha önceden kavgalı olduğu öğrenilen 2 grup kavga etti. Karşılıklı silahların çekildiği kavgada E.E. (32), İlhan Erol (49) karın ve diz bölgesinden aldığı ateşle yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra otomobille firar eden E.A. (31) ve S.A. (39), polisin sıkı takibi sonucu Takbaş mevkisinde yakalandı. Polis araçta şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 2 adet tabanca ve tabancaya ait şarjörler ele geçirdi.

Olaydan sonra S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

12 gündür yaşam mücadelesi veren İlhan Erol ise hayatını kaybetti.

