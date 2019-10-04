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Silahla yaralanan şahıs, hakkında hapis cezası ortaya çıkınca tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 11:27 | Son Güncelleme

Samsun’da silahlı saldırıda yaralanan bir genç hakkında hapis cezası olduğu ortaya cıkınca hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde dün meydana geldi.

Silahla yaralanan şahıs, hakkında hapis cezası ortaya çıkınca tutuklandı

Samsun’da silahlı saldırıda yaralanan bir genç hakkında hapis cezası olduğu ortaya cıkınca hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki motosiklette bulunan E.K., sokakta bulunan Y.E.A.’ya tabancayla ateş açtı. Olayda bacaklarından vurulan Y.E.A., 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar motosikletle kaçtı. Polis hastaneye kaldırılan Y.E.A.’nın "uyuşturucu kullanmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezasının bulunduğunu tespit etti. Tedavisinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.E.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Y.E.A., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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