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  4. Silahlanma faaliyetleri dikkat çekmişti! Dışişleri Bakanlığından GKRY açıklaması

Silahlanma faaliyetleri dikkat çekmişti! Dışişleri Bakanlığından GKRY açıklaması

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
06.12.2024 19:02
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) son dönemdeki silahlanma faaliyetleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz" denildi.

Silahlanma faaliyetleri dikkat çekmişti! Dışişleri Bakanlığından GKRY açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız verdiğini görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz.

GKRY’nin izlediği bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz"

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
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