Silahlanma faaliyetleri dikkat çekmişti! Dışişleri Bakanlığından GKRY açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız verdiğini görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz.

GKRY’nin izlediği bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz"