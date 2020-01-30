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Silahlar ve uyuşturucu maddeler! Üzerlerinden çıkanlar şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 11:30 | Son Güncelleme

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yakalanan cezaevi firarisi ve yoklama kaçağı olduğu tespit edilen üç kişinin üzerinden çıkanlar şoke etti. Şahıslar üzerlerindeki silahlar ve uyuşturucu maddeler ile yakalanarak gözaltına alındı.

Silahlar ve uyuşturucu maddeler! Üzerlerinden çıkanlar şoke etti

Kemalpaşa ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında şüpheli 3 şahsı durdurdu. Jandarma tarafından yapılan kontrollerde E.Ç. ve R.K.’nin, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan arama kaydı bulunduğu ve cezaevi firarileri olduğu, yine M.G. isimli şahsın yoklama kaçağı olarak arandığı belirtildi.

Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız el yapımı tabanca, tabancaya ait şarjör, 5 adet 7.65 fişek, 9 adet 9 mm fişek, 2 adet av tüfeği, 2 adet av tüfeği şarjörü, 21 adet fişek, 3 gram esrar, 1 adet uyuşturucu madde içmek için kullanılan bong tabir edilen aparat ve 1 dedektör cihazı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yapılan aramanın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan E.Ç., M.G. ve R.K.’nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

(İHA)

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