“Silahları Bırakın Ortak Düşman Salgınla Savaşın"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'Uluslararası Şiddete Hayır Günü’ nedeniyle yayınladığı mesajında, bugünün barış, güven ve hoşgörü dönemini başlatmak için bir fırsat sunduğunu kaydetti. Guterres, dünyanın, ortak düşman olan salgın hastalığı yenmeye odaklanması gerektiğini belirtti.

Guterres, dünyanın farklı bölgelerinde çatışan tüm taraflara da “Elinizdeki silahları derhal bırakın. Ortak düşmanımız olan COVID-19 salgınını yenmeye odaklanın” çağrısında bulundu.

“Cesur bir küresel eylem planı oluşturmalıyız”

Guterres, küresel zorlukları yenmek için bir aile gibi hareket edilerek birarada birlik ve dayanışma içerisinde hareket edilmesi gerektiğini belirterek, ”Daha önce hiç olmadığı kadar barışı kucaklamalıyız. Salgına karşı hayat kurtaran aşıların geliştirilmesi, yeni tedavi yollarının bulunmasını sağlamalıyız. Önümüzdeki iyileşmeye giden uzun süreçte ihtiyaç duyan ülkeleri daha fazla desteklemeliyiz. Eşitsizlikleri azaltma ve yoksulluğu sona erdirme çabalarını arttırmak ve cesur bir küresel eylem planı oluşturmalıyız” dedi.

“Gandi insanlığa yol gösteren bir ışık”

Genel Sekreter Guterres, günün Hindistan'ın bağımsızlık hareketinin lideri ve şiddetsizlik ilkelerinin savunucusu ve öncüsü Mahatma Gandi'nin doğum gününe denk gelmesinin tesadüf olmadığını belirtti.

Guterres, Gandi’nin insanlığa yol gösteren bir ışık, insanlık için daha iyi bir geleceğin haritasının çizilmesinin temsilcisi olduğunu belirterek, "Uluslararası Şiddete Hayır Günü’nün" dünyanın yaşadığı sıkıntılı zamanlarıyla yüzleşmek için bir şablon olması gerektiğini kaydetti.

“Yeni bir barış, güven ve hoşgörü çağını başlatmanın zamanı geldi”

BM Genel Sekreteri Guterres, dünyanın zorlukları çözmek için dayanışma ve birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Çatışmalar ve iklim değişikliği. Yoksulluk ve eşitsizlikler. Güvensizlik ve bölünmeler. Hepsi hem insanları hem de ekonomileri mahvetmeye devam eden COVID-19 salgınının gölgesi altında devam ediyor. Bu zorlukları çözmek bizim elimizde ancak dayanışma ve birlik içinde olursak bu sorunları çözebiliriz. Şiddet içermeyen direniş olarak da bilinen şiddet kullanmama ilkesi, sosyal veya siyasi değişim sağlamak için fiziki güç kullanımını reddeder. Gandi’nin yaptığı gibi, bizi birleştiren şeyin bizi ayırandan çok daha büyük olduğunu kabul etmek durumundayız. Barış, herkes için daha iyi bir gelecek sağlamaya giden tek yoldur. Nefret, bölünme, çatışma ve güvensizlik günlerini geçirdi. Yeni bir barış, güven ve hoşgörü çağını başlatmanın zamanı geldi” dedi

