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Silahların susmadığı asker eğlencesinde 3 kişi yakalandı

28.03.2021 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp havai fişek patlatılan ve havaya tabancayla ateş edilerek düzenlenen asker eğlencesiyle ilgili 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Antalya’da korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp havai fişek patlatılan ve havaya tabancayla ateş edilerek düzenlenen asker eğlencesiyle ilgili 3 kişi polis tarafından yakalandı. Şahıslar hakkında adli ve para ve idari işlem yapılacağı bildirildi.
Kontrollü normalleşme sonrası vaka sayılarının arttığı şu günlerde, özellikle mutasyonlu virüsle birlikte bulaş oranı arttı. Haftalık vaka tablosunda 100 binde 119,18 oranıyla kırmızı alarm veren Antalya’’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahalles’inde ise bir grup gencin düzenlediği asker eğlencesi, pes dedirtti. Meşaleler eşliğinde araç konvoyu yapan gençler, camlardan sarkarak ellerindeki tabancaları defalarca ateşledi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, bir gencin ise tabancayı yatık tutarak ateşlemesi korkuttu. Gencin ateş ettiği bölgede evlerin olduğu görüldü.
3 kişi yakalandı
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç içerisinde havaya ateş eden kişilerin R. C., A. T. ve M. K. olduğunu belirledi. Eğlencede kullandıkları kurusıkı tabancalarla birlikte kısa sürede yakalanan şahıslar, polis merkezine götürüldü.
Şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı bildirildi.

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