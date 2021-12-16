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Silahlarla büfe basıp şehrin ortasında çatıştılar: 1’i ağır 3 yaralı

16.12.2021 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'teki bir büfede silahlarla çatışmaya giren iki grup, bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Çıkan kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Bu esnada bölgede devriye gezen bekçiler, olayı fark ederek müdahalede bulundu. Ekiplere haber verilmesi üzerine konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Silahlarla büfe basıp şehrin ortasında çatıştılar: 1’i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, 100. Yıl Mahallesi 1010 No'lu Cadde üzerine bulunan bir büfede meydana geldi. Geçtiğimiz hafta yaşanan bıçaklama olayı ile büfeye gelen Yunus Ç. ve beraberindeki grup, burada bulunan büfe sahibi ve arkadaşları ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Yunus Ç., üzerinde taşıdığı kısa namlulu pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada saçmaların isabet ettiği Cem E. göğsünden Ercan E. ise kolundan ve omzundan yaralandı. Bu sırada büfedeki şahsıların da karşılık vermesi üzerine Yunus Ç. ise ayaklarından silahla vurularak yaralandıktan sonra kaçtı. Bu sırada bölgede devriye gezen bekçilerin olayı fark etmesi üzerine olay ambulans ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yaralılardan durumu ağır olan Cem E. ve Ercan E. ise hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Bu sırada ayağından yaralanarak aracıyla kaçan Yunus Ç. ise, kendi imkanları ile gittiği hastanede tedavi altına alındı.

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5 KİŞİ GÖZALTINDA, 2 KİŞİ ARANIYOR

Caddeyi kapatan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Yaşanan silahlı çatışma olayı sonrası 5 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin ise aranmasına devam ettiği öğrenildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Karabük silahlı saldırı
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